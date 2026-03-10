竹内涼真、熱愛報道後初インスタ投稿！ 美男美女に囲まれるショットに「これはいけんよねー？」の声
俳優の竹内涼真さんは3月9日、自身のInstagramを更新。美男美女に囲まれるショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】美男美女に囲まれる竹内涼真
ファンからは「これはいけんよねー？」「めちゃくちゃカッコいい」「舌出しもセクシーで良き」「みんな良い笑顔」「楽しみがさらに倍増しました」「最高の奇跡を体感しに行きます！」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「舌出しもセクシーで良き」竹内さんは「4月４日 開幕 Let’s make miracles rain みんなで奇跡を起こそうじゃないか」とつづり、3枚の写真を投稿。ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』のオフショットを載せました。竹内さんは美男美女に囲まれ、写真中央で舌を出しています。また2月28日、俳優の土居志央梨さんとの熱愛が報じられて以降、初のInstagram更新となりました。
「新たな魅力の詐欺師に会えるのが待ち遠しい」2月12日の投稿では「2026年4月上演 みんな…劇場で」とつづり、同ミュージカルのビジュアルを公開した竹内さん。主演となる今回は詐欺師・ジョナス・ナイチンゲール役を務めます。ファンからは「勢いがすごいね」「新たな魅力の詐欺師に会えるのが待ち遠しい」「背が高いから存在感凄そう」といった反響が寄せられました。上演を楽しみに待ちたいですね。
