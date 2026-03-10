小中学校でのいじめゼロを目指す大阪府河内長野市は、市長がいじめの加害者側の出席停止などを学校や教育委員会に勧告できる規定を盛り込んだ条例を制定し、４月１日から施行する。

同様の規定を設けた条例は寝屋川市にもあるが、全国的には珍しいという。

条例は「市こどもたちをいじめから守り悩みに寄り添う条例」の名称で、昨年１２月に市議会で可決。いじめ対応は従来、市教委が行っていたが、今回の条例では、市立小中学校の児童・生徒へのいじめ情報を受けた際、市長部局で関係する子どもや保護者に聞き取り調査を行えると規定。学校や市教委に資料提出や説明、現地調査を求めることもできるとした。

調査の結果、措置が必要と判断した場合、市長が学校や市教委に対し、加害児童・生徒の別室指導や出席停止、クラス替えなどの措置を取るように勧告できる。被害に遭った子どもが転校を望めば、相談や支援に応じるほか、市民や地域団体も含め、いじめを見聞きした人は、市や学校に情報提供する努力義務の規定も盛り込んだ。

条例の施行に合わせ、市人権推進課の「いじめゼログループ」内に、心理士など専門人材を配置した相談窓口も新設する。

同課の担当者は「重大ないじめに発展しないよう早期に発見し対応できる体制を整える。子どもたちが安心して生活できる地域社会にしていきたい」と話している。