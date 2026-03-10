俳優の竹財輝之助（45）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。クズ役について語った。

竹財は学生時代にモデルとして芸能活動をスタートすると、23歳の時に約3000人のオーディションを勝ち抜き、「仮面ライダー剣（ブレイド）」で俳優デビュー。その後「鎌倉殿の13人」「HERO」「半沢直樹」など名作ドラマに次々と出演した。

また演じた役の3分の2がクズ男役で、「令和のクズ男」として大ブレーク。現在出演中の同局ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」でも不倫が原因で異動になる役を熱演している。

竹財は改めてクズ役が集まってくると振られ、「まあクズだからでしょうね」と平然と語り「分からないですけど」と笑ってみせた。

これまで竹財が演じたクズ男は「何人もの女たちをだまして金を貢がせている男」「会社員時代の上下関係を持ち込みモラハラで浮気もしている夫」「浮気相手に子供ができて婚約相手を振った男」などと明かされると、スタジオからは「ひどい男ですねえ」「めっちゃ怖いじゃないですか」などの声が上がった。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「そういう素質があるんですか、ご自身に？」と切り込むと、竹財は「どうなんでしょうね。いろいろ見てきた人を参考にはしているんですよ」と告白した。

「役作りするときに、近くにいる人だったりとか。もちろんドラマの中の人物を参考にすることもありますけど」と言い、「僕バーテンダーやっていたこともあって。夜のお客さんって結構いろんな方がいらっしゃるんで」と打ち明けた。

「もちろん良からぬ関係の方たちもいらっしゃいますし。そういう方たちを見てきたんで。あ、こんな感じねっていう参考にはさせてもらってます」とも語った。客は暗いので安心しており、バーテンダーは「（話を）振られたときにお相手をしなくてはいけないので、基本聞いてるんですよ、お話を」と話の内容は把握していると続けた。

「なのでカウンターは気をつけてください。カウンターのお話はたぶんほぼほぼ聞かれていると思います」と竹財。その内容やしぐさを覚えており「ああクズってこういうことやるんだなとかは。今になってですけど、参考にさせてもらってます」と明言した。

クズ役は楽しいかと聞かれ「お芝居自体は楽しいんですけれど、どうなんでしょうね…」と考えたのち「まあでも楽しんでやっている方が、監督から喜んでもらえるので」と回答。「みんなが嫌だって思うことを楽しんでやっていると、キラキラしているんでしょうね。クズとして。“いい顔してましたねえ”って言われるんで」と笑ってみせた。

プライベートに影響しないかとの質問には「どうなのか分からないですけれど、妻からは僕が任侠の世界の人物を演じていた時には“口調が変わって怖い”って言われたことはあるので。多少はあるかも」とポロリ。「でも、不倫とか浮気はしてないですよ」とすぐさま否定してみせた。