カタール航空の「ファーストクラス」チケット“40万円”が、イラン攻撃で紙くずに…運休で「返金不可・保険対象外」になるケースもある？ 地政学リスクの“厳しい現実”とは

空港が閉鎖された理由は？

今回、カタール航空が一時運休した直接の理由は「領空閉鎖」です。各国は自国の空に主権を持っており、国際条約や国際民間航空機関（ICAO）のルールの範囲内で、民間機の飛行を制限・禁止することができます。

2月28日の攻撃を受け、カタールやUAE、クウェートなど中東の国々で領空閉鎖や制限が相次ぎ、複数の航空便が影響を受けました。

実は、こうした運航停止は今回が初めてではありません。2025年6月にも、イスラエルやアメリカによるイラン核施設への攻撃を受け、中東地域で空港や空域が閉鎖されました。飛行機が突然飛ばなくなる事態は、地政学的リスクや自然災害によって、いつでも起こりうるといえます。



ファーストクラスのチケットはいくら？

カタール航空は、安全性・サービスともに世界トップクラスと評価されています。A380型機のファーストクラスでは、座席で8500以上のエンターテインメントを楽しみながらくつろぐことができます。では実際の料金はどのくらいなのでしょうか。

成田発・ドーハ経由ドバイ行きのビジネスクラス・ファーストクラスを、カタール航空公式サイトで確認したところ、2026年3月上旬の往復で最安値帯は約39万円台、日程によっては80万～96万円超の便も見られました。

混乱が続く時期の価格のため高騰している可能性はありますが、5月以降でも50万円台のチケットが確認できました。ビジネスクラス・ファーストクラスでは、そもそもこの水準の運賃であることが伺えます。



チケット代は返金されるの？

今回の運行停止を受け、乗ることができなかった飛行機のチケット代はどうなるのでしょうか。結論から言えば、今回カタール航空は返金に応じています。未使用チケットの日程変更または払い戻しは、公式サイトまたはアプリから手続きが可能です。

また、カタール航空との共同運航便を持つJALも、代替便への変更または払い戻しを無料で行う方針を発表しています。

ただし、航空券代が戻ってきても、実際には延泊にともなう宿泊費や食事代など、想定外の出費が発生します。そうした費用をカバーするのが旅行保険ですが、今回のような事態では注意が必要です。

海外旅行保険は、戦争や武力行使を免責事項とする商品が多いのが実態です。例えば、エイチ・エス損保は、今回の攻撃を「戦争・外国の武力行使・内乱に類する事変」に該当するとし、一部の特約を除き保険の対象外と発表しました。

航空券代は戻っても、宿泊費や食事代などの損失は自己負担になる可能性があることは、頭に入れておく必要があります。



まとめ

アメリカとイスラエルによるイラン攻撃を受け、カタール航空は領空閉鎖により全便を停止しました。どれほど高額なチケットでも、地政学リスクの前では紙くずになりうるという厳しい現実を、今回の出来事は突きつけています。

また、航空券代の返金には応じてもらえても、延泊の宿泊費や食事代は自己負担になるケースもあります。旅行前に渡航先の安全情報を確認し、加入する保険の適用範囲をしっかり把握しておきましょう。その備えが、万一の事態での損失を大きく左右します。



執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種