アーノルド・シュワルツェネッガー主演『コナン・ザ・グレート』（1982）の新作が企画中であることがわかった。監督と脚本には、『ミッション：インポッシブル』シリーズのクリストファー・マッカリーが起用され、主人公コナン役のシュワルツェネッガーも復帰する内容だという。登壇したイベント「Arnold Sports Expo 2026」にてシュワルツェネッガーが明らかにした。

『コナン・ザ・グレート』はシュワルツェネッガーをスターに押し上げた、復讐と剣戟のダーク・ファンタジー大作。1984年には続編『キング・オブ・デストロイヤー/コナンPART2』が公開された。2011年にはジェイソン・モモアが同じ原作小説を題材にした『コナン・ザ・バーバリアン』に主演した。

シュワルツェネッガーはイベントで、「トム・クルーズの直近4作の映画を手がけた素晴らしい脚本家兼監督が起用されていて、彼がコナンの……、キング・コナンの脚本と監督をやるんです」と情報公開。言及されているのはクリストファー・マッカリーだ。トム・クルーズの相棒的存在として、『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』（2015）以降の同シリーズで監督・脚本・製作を兼任し、題材の可能性を押し広げた。

この新作についてシュワルツェネッガーは、「私は40歳としては描かれない。今の年齢に相応しいものが描かれる」と現実的な加齢を反映すると明かす。「私は今でも、悪党を蹴散らすことができるけれど（笑）、要するに、ちょっと違った感じのものになりそうだということです」と語った。

「もちろんキング・コナンも素晴らしい物語です」と続けながら、シュワルツネェッガーはその概要を明かしている。「昔からある話で、コナンが40年の時を経て、彼が安穏としている。やがて、彼は少しずつ王国から追い出されていき、そこで当然ながら争いが起こる。そして彼は何とかして戻ってくる。そこには狂気も、暴力も、魔法も、怪物も、あらゆるものが詰まっています」。

1980年代のアクション・ファンタジーが最新技術とともに蘇る。「今なら、もちろん特殊効果もあるし、スタジオシステムには超大作に仕上げるお金もたくさんある」と、シュワルツェネッガーは現代的なグレードアップに期待。このイベントでは他にも新作の企画も明かしているシュワルツェネッガーは、「そうした企画全部を楽しみにしています」と笑顔を見せた。

マッカリーは『ミッション：インポッシブル』で、トム・クルーズとともに超人的なスタントシーンの刷新に挑み続けた、アドレナリン全開のフィルムメーカーだ。ほか監督作としては『誘拐犯』（2000）や『アウトロー』（2012）といったアクションがあるが、ファンタジーは初となる。年を重ねたコナンを題材に、昔ながらのヒーロー像を更新してくれることを楽しみにしたい。

Source: