【【テレビ・マスターピース】 Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2コレクティブル・フィギュア チョッパー】 12月 発売予定 価格：50,000円

ホットトイズは、ハイエンドフィギュア「【テレビ・マスターピース】 Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2コレクティブル・フィギュア チョッパー」を12月に発売する。価格は50,000円。

本商品は、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2に登場するトニートニー・チョッパーを、全高約50cmのハイエンドなフィギュアとして全高約50cmで立体化したもの。新規で開発したヘッドとボディは、手触りの良いぬいぐるみ素材を使用し、実写版最大の特徴である茶色のモフモフした毛並みを再現している。

また、口は2種のパーツ差し替えで表情を変えることが可能。ボディ内部には、より自由な可動を実現できる特殊な骨組みを採用しているので、物陰に隠れたり、地面にお尻をついて座ったりといった、幅広いポーズを表現できる。

さらに、チョッパーの象徴である赤い帽子は着脱可能。マグネット式の耳とツノを付け直すことで帽子を脱いだ姿を演出できる。加えて、アクセサリーとして、蓋を開閉可能な青いリュックが付属するほか、差し替え用ハンドパーツ4つも付属する。

サイズ：全高約50cm セット内容：差し替え用口パーツリュック差し替え用ハンドパーツ（×4）特製台座

(C)Eiichiro Oda/SHUEISHA (C) Netflix/Tomorrow