ムン・ボギョンの三振巡り台湾から誹謗中傷

■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）

1次ラウンド突破を決めたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表のムン・ボギョン内野手のSNSが大荒れしている。9日の豪州戦での三振を巡り、チャイニーズ・タイペイファンと見られる人々から誹謗中傷が殺到。SNSのコメント欄に1万件を超える投稿が寄せられた。

韓国が豪州に勝ち、チャイニーズ・タイペイと3か国が2勝2敗で並んだ場合、韓国の進出条件は5点リードと2失点以下だった。9回に韓国は1点を奪い7-2とし、条件を満たすと、直後のムンは一度もバットを振らずに3球三振を喫した。

これに怒ったのがチャイニーズ・タイペイのファンだった。8-3で韓国が勝利すると、チャイニーズ・タイペイが準々決勝進出が決まる一方で、7得点止まりだった時点で、延長に突入しない限り敗退が決まったからだ。

ムンの投稿には台湾人と見られる人々から漢字で誹謗中傷や罵詈雑言が寄せられた。中には人格を否定するものまで、1万件以上のコメントが書かれていた。（Full-Count編集部）