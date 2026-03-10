上カルビは255円安くなってカルビは29％増量…1人で何皿でも注文可能　焼肉チェーンが「特別セール」開催

焼肉チェーン「焼肉の和民」は、2026年3月29日（日）の1日限定で特別セールを開催する。対象となるのは、「ワタミカルビ（中サイズ）」と「ワタミ上カルビ」の2商品。

【写真】特別セールの詳細と、人気メニューはこちら

「ワタミカルビ（中サイズ）」は、1皿税込547円の価格はそのままで、通常内容量比29％増量となる。「ワタミ上カルビ」は、1皿税込877円が税込622円と、通常価格より255円安く楽しめる。どちらの商品も、注文制限はなく、1人何皿でも注文可能。「焼肉の和民」19店舗店舗で開催する。

「焼肉の和民」は、希少部位プレートフィンガーを使用した「ワタミカルビ」や店舗で手切りする鮮度抜群の「ハラミ」といった王道の焼肉メニューだけでなく、サイドメニューやアルコールメニューも豊富に揃う人気焼肉チェーン。焼肉食べ放題プランや飲み放題プラン、焼肉定食ランチや学割プラン、ちょい飲み焼肉セット、ひとり焼肉など、多様化するニーズに応えるメニューも揃っているため、幅広い利用客に親しまれている。

〈特別セール概要〉

◆対象店舗：全国の「焼肉の和民」 19店舗

大鳥居駅前店/横浜店/大和八木南口駅前店/川越東口クレアモール店/錦糸町南口駅前店/名駅店/なんば店/国分寺南口店/朝霞台駅前店/東岡崎駅前店/川西能勢口駅前店/本山駅前店/明石駅前店/調布南口店/小野店/梅田茶屋町店/志村坂上店/池袋東口店/亀有駅前店

「3月29日」一日限りの特別セールを開催

◆対象期間

2026年3月29日（日）

◆対象商品・価格

「ワタミカルビ（中サイズ）」1皿税込547円の価格そのままで通常内容量比29％増量。「ワタミ上カルビ」は1皿税込877円から税込622円と255円安くなる。

※当日の販売状況により予告なく終了する場合がある

「3月29日」一日限りの特別セールを開催

鮮度抜群の「手切りハラミ」

極厚牛タン

ワタミ上カルビ

ワタミカルビ中サイズ（通常量）