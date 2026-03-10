【PLAMAX PX19 1/72 VF-1S スーパーバトロイドバルキリー ロイ・フォッカースペシャル】 受注期間：3月10日～4月22日 9月 発売予定 価格：7,480円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX PX19 1/72 VF-1S スーパーバトロイドバルキリー ロイ・フォッカースペシャル」を9月に発売する。受注期間は4月22日まで。価格は7,480円。

本製品は、アニメ「超時空要塞マクロス」より、主人公「一条輝」が後期に搭乗する「VF-1Sバトロイドバルキリー」にスーパーパックを装着した姿を、同社のプラモデルシリーズ「PLAMAX」から1/72スケールで商品化したもの。

設定画やアニメ登場時のイメージを大事にした力強いプロポーションは、変形を廃しバトロイドオンリーとすることで実現しており、各パーツは9色で成型され、組み立てて水転写デカールを貼るだけでも実感のある仕上がりとなるほか、細部を塗装することで、より作中に近づけることもできる。

「PLAMAX PX19 1/72 VF-1S スーパーバトロイドバルキリー ロイ・フォッカースペシャル」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/72スケール サイズ：全高 約185mm

