フジミ模型、6月発売の新商品情報を公開。バイク「カブ110」にオプションパーツを追加した特別仕様モデルなど
【フジミ模型2026年6月発売予定 新商品】 3月10日 公開
発送予定日：6月30日
発送予定日：6月10日
発送予定日：6月11日
※発売日は流通により前後する場合があります。
「1/12 NEXTシリーズ No.9 EX-1 ホンダ スーパーカブ110(アーベインデニムブルーメタリック) 特別仕様(オプションパーツ付き)」
フジミ模型は、2025年6月に発売を予定している新商品情報を公開した。
6月には、「カブ110」にキャリアーに積載可能なボックスなどのオプションパーツを追加した特別仕様モデル「1/12 NEXTシリーズ No.9 EX-1 ホンダ スーパーカブ110(アーベインデニムブルーメタリック) 特別仕様(オプションパーツ付き)」や、「ちび丸戦艦シリーズ No.1 EX-1 ちび丸艦隊 大和 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」、「ちび丸ミリタリーシリーズ No.9 EX-1 ちび丸 三式中戦車 チヌ 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」などが発売される。
「1/12 NEXTシリーズ No.9 EX-1 ホンダ スーパーカブ110(アーベインデニムブルーメタリック) 特別仕様(オプションパーツ付き)」
発送予定日：6月30日
価格：4,950円
コードNO.4968728142197
「ちび丸戦艦シリーズ No.1 EX-1 ちび丸艦隊 大和 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」
発送予定日：6月10日
価格：3,300円
コードNO.4968728423388
ちび丸大和に臨場感あふれるエフェクトパーツを追加した特別仕様版
「ちび丸ミリタリーシリーズ No.9 EX-1 ちび丸 三式中戦車 チヌ 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」
発送予定日：6月11日
価格：3,300円
コードNO.4968728763446
デフォルメされた三式中戦車「チヌ」に砲炎と砂塵のエフェクトパーツが付属した特別仕様版
※発売日は流通により前後する場合があります。
(C)FUJIMI. All rights researved.