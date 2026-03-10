【フジミ模型2026年6月発売予定 新商品】 3月10日 公開

「1/12 NEXTシリーズ No.9 EX-1 ホンダ スーパーカブ110(アーベインデニムブルーメタリック) 特別仕様(オプションパーツ付き)」

フジミ模型は、2025年6月に発売を予定している新商品情報を公開した。

6月には、「カブ110」にキャリアーに積載可能なボックスなどのオプションパーツを追加した特別仕様モデル「1/12 NEXTシリーズ No.9 EX-1 ホンダ スーパーカブ110(アーベインデニムブルーメタリック) 特別仕様(オプションパーツ付き)」や、「ちび丸戦艦シリーズ No.1 EX-1 ちび丸艦隊 大和 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」、「ちび丸ミリタリーシリーズ No.9 EX-1 ちび丸 三式中戦車 チヌ 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」などが発売される。

「1/12 NEXTシリーズ No.9 EX-1 ホンダ スーパーカブ110(アーベインデニムブルーメタリック) 特別仕様(オプションパーツ付き)」

発送予定日：6月30日

価格：4,950円

コードNO.4968728142197

「ちび丸戦艦シリーズ No.1 EX-1 ちび丸艦隊 大和 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」

発送予定日：6月10日

価格：3,300円

コードNO.4968728423388

ちび丸大和に臨場感あふれるエフェクトパーツを追加した特別仕様版

「ちび丸ミリタリーシリーズ No.9 EX-1 ちび丸 三式中戦車 チヌ 特別仕様(エフェクトパーツ付き)」

発送予定日：6月11日

価格：3,300円

コードNO.4968728763446

デフォルメされた三式中戦車「チヌ」に砲炎と砂塵のエフェクトパーツが付属した特別仕様版

※発売日は流通により前後する場合があります。

(C)FUJIMI. All rights researved.