女優の渡辺えりが韓国の超人気俳優との２ショットを披露した。

１０日、インスタグラムで「韓流ドラマファンの皆様ごめんなさい」と謝罪からはじめ、「友人のプロデューサーのＬＥＥさんに、パクソジュンと合わせて合わせていただきました！」とパク・ソジュンと顔を近づけたショットをアップした。

「『魔女の恋』『彼女は綺麗だった』『キム秘書はいったいなぜ』『梨泰院クラス』などの私がハマってしまったドラマの数々。最初は全く興味がなかったのに、木野花さんと桑原裕子さんがあまりに勧めるので観（み）始めたら沼落ち」とファンになったことを明かした。また「実際にお会いしたらさらに好きになりました。何という自然体。まるで演劇学校の同級生だったような雰囲気。今度何か一緒にやりましょう！と言ったら『ぜひ』とのこと。締め切りの原稿も出さず、ライブの練習もあったのに、ファンミーティング、神席で拝見させていただきました」と興奮がおさまらない様子だった。

この投稿には「夢の競演楽しみ〜」「ひゃー！うらやましーい！」「えりさん凄（すご）」「幸せいっぱい感伝わって来ます」などの声が寄せられている。