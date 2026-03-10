ジョンマスターオーガニックのボディウォッシュ新作♡春限定パープルフラワー

“世界を飾らない美しさで満たす”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックから、春の訪れを感じる限定ボディケアが登場。2026年3月12日（木）より、ほのかに甘くみずみずしい香り「パープルフラワー」のボディウォッシュとボディミルクが数量限定で発売されます。新緑の季節に咲く花々をイメージした香りと、潤いを大切にした処方で、日常のバスタイムを癒しの時間へと導くアイテム。春のギフトにもぴったりの限定セットも展開されます♡

春の香りに包まれるボディウォッシュ



A＆Oボディウォッシュ（パープルフラワー）



価格：3,190円（税込）

不規則な生活環境の影響を受けやすい肌のコンディションに着目して開発されたボディウォッシュ。

肌の潤いバリアをサポートするブドウ果実エキス※2と石鹸ベースなどの洗浄成分で、潤いを残しながらやさしく洗い上げます。

さらにセイヨウナシ果汁発酵液※3やキウイエキス※2を含む泡が、ざらつきの原因となる古い角質などの汚れをオフ。

ジュニパーベリーエキス※4の潤いにより、透明感※5のある印象の肌へ整えます。

黒酵母培養物※7やモリンガオイル※8も配合し、乾燥から肌を守りながら水分と油分のバランスをキープ。アクティブな季節でも、潤いとハリに満ちた肌へ導きます。

容量：236mL

※1 洗った肌が清潔になり、整うこと

※2 皮膚コンディショニング成分

※3 乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液（皮膚コンディショニング成分）

※4 セイヨウネズ果実エキス（皮膚コンディショニング成分）

※5 肌が潤い、キメが整うこと

※6 外的刺激により乾燥した状態のこと

※7 アウレオバシジウムプルランス培養物（保湿成分）

※8 ワサビノキ種子油（エモリエント成分）

潤いを引き込むボディミルク



A＆Oボディミルク（パープルフラワー）



価格：3,960円（税込）

生活環境の影響によりゆらぎやすい肌を整えるボディミルク。ブドウ果実エキス※2やナノカプセル化したセラミド※3が角質層まで浸透し、肌の潤いバリアをサポートします。

さらにバオバブ種子油※4やオリーブ葉発酵エキス※5、アロエベラ葉汁発酵液※6などの植物由来成分が肌をしっとり保湿。

セイヨウナシ果汁発酵液※7やジュニパーベリーエキス※8も配合し、やわらかくなめらかな透明感※9のある肌へ整えます。肌のすみずみまで※1潤いを届け、ふんわりとハリのある状態に導きます。

容量：236mL

※1 角質層まで

※2 皮膚コンディショニング成分

※3 セラミドＥＯＰ／セラミドＮＧ／セラミドＮＰ／セラミドＡＧ／セラミドＡＰ（すべて保湿成分）

※4 バオバブ種子油（エモリエント成分）

※5 ガラクトミセス／オリーブ葉発酵エキス（皮膚コンディショニング成分）

※6 乳酸桿菌／アロエベラ葉汁発酵液（皮膚コンディショニング成分）

※7 乳酸桿菌／セイヨウナシ果汁発酵液（皮膚コンディショニング成分）

※8 セイヨウネズ果実エキス（皮膚コンディショニング成分）

※9 肌が潤い、キメが整うこと

春のギフトにぴったりの限定セット



body care gift（purple flower）

価格：7,150円（税込）

春の贈り物にぴったりのラッピングで登場する限定ボックス。新生活のギフトや自分へのご褒美としてもおすすめです。

内容：A＆Oボディウォッシュ（パープルフラワー）236mL／A＆Oボディミルク（パープルフラワー）236mL

※限定ギフトBOX入り

心を満たす春のボディケア



秘密の谷で見つけたオアシスの記憶をイメージした「パープルフラワー」の香り。

フレッシュなシトラスの酸味から始まり、野に咲く花々を思わせるフローラルとサンダルウッドの温もりが重なり、やさしく穏やかな余韻を残します。

ジョンマスターオーガニックの限定ボディケアで、日常に小さな癒しの時間を取り入れてみませんか♡春のバスタイムを、五感で楽しめる贅沢なひとときにしてくれるアイテムです。