飲食店のドアを壊したとして1月に逮捕され、その後釈放された歌舞伎俳優の中村鶴松さん（30）が、9日付で不起訴処分になったことを受け、所属事務所が公式サイトでコメントを発表しました。

所属事務所は10日、公式サイトで鶴松さんが不起訴処分となったことを報告し、「被害店舗様には多大なご迷惑をおかけしましたが、寛大なご配慮をいただき、先日、示談が成立し、お許しいただくことになりました。今般の件について弊社からも当人を厳しく戒め、中村鶴松自身も二度とこのような過ちを繰り返さないことを誓い、猛省しております」とコメント。

そして、今後については「関係各方面の皆様方と協議をさせていただきつつ、検討させていただく所存です」とし、「この度は関係者の皆様、いつも応援してくださる皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます」とつづっています。

■中村鶴松「再び舞台復帰の機会をいただけるのであれば」

鶴松さんもコメントを発表し、

今後については

【中村鶴松さんのコメント全文】

この度は私の軽率な行動により被害店舗様には大変ご迷惑をおかけしましたこと

深くお詫び申し上げます。

そして関係各所の皆様、日頃から応援してくださる皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけしてしまい、

申し訳ない気持ちでいっぱいです。

今回の件を厳粛に受けとめ自分自身を見つめ直してまいります。

再び舞台復帰の機会をいただけるのであれば、その重みを決して忘れることなく、舞台人としての責任を胸に刻み、一瞬一瞬を大切に演じてまいります。

そしてこのような事態を二度と起こさぬよう、行動を改めてまいります。

誠に申し訳ございませんでした。

中村鶴松