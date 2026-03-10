3月30日から放送予定の連続テレビ小説『風、薫る』の第１週完成試写会見が３月９日、NHK（東京都渋谷区）で開かれた。ダブル主演の見上愛さんと上坂樹里さん、脚本の吉澤智子さんが会見に出席し、思いを語った。

【写真】『風、薫る』でヒロインを務める見上愛と上坂樹里

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。

見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディー”になっていく。

身が引き締まる思い

第１週では、那須の田園地帯で元家老の娘として暮らすりんと、東京で日々の生活に苦労する直美の姿が描かれた。那須の田園風景の映像の美しさが印象に残る一方で、２人の運命を変える大きな出来事も描かれ――。

会見で見上さんは「撮影が始まって半年が経ち、毎日のように撮影をしているので自分本人でいる時間より、役としてセリフを話している時間の方が長いような日々を過ごしています」と振り返った。

第１週の感想を問われると、「りんは、この第1週の出来事を今後もたびたび思い出しながら前に進んでいきます。それを映像で見て、こういうことがあったから、りんは看護師を目指そうと思ったんだな、と身が引き締まる思いでした。栃木のシーンでの風景がすごくきれいで、早く那須に帰りたいなと思いながら見ていました。第2週くらいまで、ものすごい速さで物語が進んでいくんですが、そこでの出来事がりんと直美の2人にとって、すごく大切になってくるので皆さんには見逃さずに見ていただけたらなと思っています」と語った。

第１週に涙

上坂さんが演じる大家直美は、生後まもなく親に捨てられ、キリスト教の牧師に育てられた女性。第１週では、身寄りのない直美が東京で貧しい暮らしを続ける様子が描かれた。

会見で、上坂さんは「この作品の始まりにこうして立ち会うことができて、すごくうれしい気持ちでいっぱいです。私自身は先に第1週を見たのですが、泣いてしまって。 『風、薫る』という作品がいよいよ始まるんだと改めて感じたのと、普段の撮影現場 以外にも、音楽や主題歌、ナレーションなど、いろんな人たちがこの作品に携わって 作り上げている、その一員に自分もなれているという実感が一気に沸き上がってき ました」と語った。

物語の舞台である明治時代はまだ、看護師の職業が確立されていなかった。看護をする人は軽んじられ、偏見の目で見られていたという。女性にとっては結婚以外の選択肢がなく、生きづらさを抱えたりんと直美は看護の世界に飛び込み、傷ついた人をを守るために奔走していく。

看護の道を切り開いた２人の物語だけに、見上さんは「撮影に入る前から医療従事者の方への感謝の思いはありました。実際に撮影で、看護師として働き始めてからは、緊張感の中で一つのミスも許されず、人としての正しさを考えながら働くことは、ものすごいことだなと思うようになりました。リスペクトがさらに増しました。（看護師の）覚悟みたいなものを余さずちゃんと演じられるようにしなくてはいけないと思っています」と語った。

今作はバディドラマでもある。上坂さんは「直美は第１、２週はすごく自分の環境に対して、生きづらさを感じています。すごく狭い世界で生きている直美がりんと出会って視野が広がっていく。明治の社会での偏見があるなかでも、りんと２人で手探りで看護の道を切り開いていきます」と語った。

２人の関係性もドラマの見どころのひとつ。脚本の吉澤智子さんは「撮影が始まってから半年ということですが、私自身が脚本を書き始めてからは 1年以上が経ちました。第1週がシリアスな話の展開で、りんと直美の2人はなか なか出会わないのですが、いま脚本を書いていて、2人の関係性がどんどん変わ っていって、とても楽しい関係になっていきます。それもこの第1週、第2週がベ ースにあって、2人の関係性ができていきますので、ぜひ見ていただいて、そこか ら習慣にしていただけるとうれしいです」とあいさつした。

原案は…

ドラマの原案となるのは、田中ひかるさん著書の『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

同書によれば、女性は専業主婦が当たり前だった明治時代当時、病人の世話をする看護師という仕事はそもそも職業として扱われておらず、命を引き換えにお金を得る、嫌厭される対象とみなされていた、という。

そんな中、りんのモチーフとなる大関和は、シングルマザーとして東京に上京し、専門的な知識を身に付けた看護婦（看護師）になることを決意。コレラや赤痢などの伝染病で命を落とす人が後を絶たない当時、看護婦養成所の1期生として入学し、卒業後は帝国大学医科大学第一医院でトレインドナースになる。

一方、看護婦養成所にて、大関和と同じ1期生でシングルマザーだった鈴木雅。日本で初めてとなる個人経営の派出看護婦会を設立すると、看護師が病院や病院人のいる家庭へ訪問する体制を整えた。

そこに大関和も加わり、日清戦争後にかけてその規模は拡大。2人は防疫活動でも大きな成果を残し、＜看護師＞という職業の確立に大きく貢献したとされます。