専用ディテールを備えた特別な存在

スズキのドイツ法人は、ネオレトロモデル「KATANA（カタナ）」をベースとした「KATANA Limited Edition（カタナ・リミテッドエディション）」を発表しました。

この特別なモデルは、わずか45台のみが生産される非常に希少な一台となります。

【画像】超かっこいい！ これがスズキ「KATANA Limited Edition」です！ 画像で見る

この限定車のベースとなっている現行KATANAは、1980年にドイツのケルンショーで発表され、翌年にほぼそのままのスタイルで発売された「GSX1100S KATANA」をルーツに持つモデルです。

日本刀を彷彿とさせる前衛的なデザインは、当時のバイクファンから大きな注目を集めました。その後、750ccや400cc、250ccなど様々な排気量でシリーズ展開されましたが、2000年にすべてのモデルが生産を終了し、歴史に名を刻む「過去の名車」として知られていました。

2018年に復活を遂げた現行モデルは、GSX-R1000の排気量999cc直列4気筒エンジンを基に、ストリートでの走行に適したチューニングが施されています。電子制御スロットルシステムの採用により、低回転域では力強いトルクを発揮し、最高出力112 kW（約152 PS）と高回転域ではパワフルなエンジン特性を実現しています。

さらに、先進の電子制御システム「S.I.R.S. (スズキ・インテリジェント・ライド・システム)」が搭載されている点も特徴です。これには、出力特性を3つのモードから選択できる「SDMS（スズキドライブモードセレクター）」や、5段階から介入度を選べる「STCS（スズキトラクションコントロールシステム）」、クラッチ操作なしでのシフトチェンジを可能にする「双方向クイックシフトシステム」などが含まれます。

このほかにも、発進時や低回転走行時のエンジン回転数の落ち込みを緩和する「ローRPMアシスト機能」や、ワンプッシュでエンジンを始動できる「スズキイージースタートシステム」も備わっています。

45台限定モデルのコンセプトは、1980年代が持つ妥協のないキャラクターと現代のパフォーマンス、そして熱心なファンのための専用ディテールを融合させることにあります。

その象徴として、シリアルナンバー（xx／45）が刻まれた高品質なステッカーが付属し、所有者だけが感じられる特別感を演出します。さらに、アクラポビッチ製の専用マフラーが装着されており、深く荒々しい迫力のあるサウンドを奏でます。

外観上の特徴として、カーボン調のタンクパッドやブラックのテールカウル、専用の「The Edge」デカールキットが採用され、より精悍な印象を高めています。

また、ボディを保護するブラックのフレームスライダーや、カタナのロゴが入った専用フロアマット、そしてカタナの歴史をまとめた特別な書籍「KATANA History」ブックも付属し、所有する喜びを一層深める内容となっています。

車両価格は1万5045ユーロ（約274万円／3月上旬現在）からとなっています。歴史的な名車のDNAと現代技術、そして特別な装備が融合したこの一台は、選ばれたオーナーにとってかけがえのない存在となるでしょう。