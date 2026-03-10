＜不機嫌すぎる上司＞「逆ギレとダブスタ」のオンパレード！理不尽な上司に気を遣う私【第2話まんが】
私はチアキ（35）。夫とともに子どもを2人育てるママです。私は社員が20名ほどの小さな会社で10年以上働いてきました。しかし2人目の育休から戻ると、温かかった職場の雰囲気がガラリと変わってしまっていたのです。その原因というのが、どうやら新しく入社してきたマサヤさん。社長の実の弟さんだそうですが、何かにつけて不機嫌になって大声で怒鳴るのです。その日は「誰もスケジュールを教えてくれなかった」と言って怒っていました。
例えば「こうしてほしい」と事前に要請をもらえれば、いくらでも対応します。私たちの業務に入っていないことを「やるのが当然だろう」と怒鳴り散らすなんて……。納得がいかないです。けれど言われた以上スルーもできません。
連絡しろというから連絡したのに、連絡してくるなと怒鳴られました。私は雰囲気を察するというか、人の顔色が気になるタイプ。不機嫌になられるのはできるだけ避けたいです。精いっぱい気を遣って、ひたすら低姿勢で接しました。
マサヤさんは口調が荒いしすぐに大声を出します。
言うことをコロコロと変え、手柄は自分のものでミスは人のせい。
周りの人たちと力を合わせて働くという意識がなく、協調性のカケラもありません。
だけど社長の弟という立場にあるから、誰も何も言えないのです。
私はマサヤさんの機嫌を損ねて怒らせないように、できるだけ先回りして行動して頑張っていましたが……。
1年経ってもマサヤさんの態度はまったく変わりませんでした。
理不尽に怒られるこの状態に、いつまで耐えつづければいいのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
例えば「こうしてほしい」と事前に要請をもらえれば、いくらでも対応します。私たちの業務に入っていないことを「やるのが当然だろう」と怒鳴り散らすなんて……。納得がいかないです。けれど言われた以上スルーもできません。
連絡しろというから連絡したのに、連絡してくるなと怒鳴られました。私は雰囲気を察するというか、人の顔色が気になるタイプ。不機嫌になられるのはできるだけ避けたいです。精いっぱい気を遣って、ひたすら低姿勢で接しました。
マサヤさんは口調が荒いしすぐに大声を出します。
言うことをコロコロと変え、手柄は自分のものでミスは人のせい。
周りの人たちと力を合わせて働くという意識がなく、協調性のカケラもありません。
だけど社長の弟という立場にあるから、誰も何も言えないのです。
私はマサヤさんの機嫌を損ねて怒らせないように、できるだけ先回りして行動して頑張っていましたが……。
1年経ってもマサヤさんの態度はまったく変わりませんでした。
理不尽に怒られるこの状態に、いつまで耐えつづければいいのでしょう。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子