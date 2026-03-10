¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¿·±ÇÁü¤Î4½µÏ¢Â³²ò¶ØÂè1ÃÆ¡ªÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬²Î¾§¤¹¤ëED¥Æ¡¼¥Þ²»¸»½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡ÖËÜ¹¥¤ÆÃÊÌ¥à¡¼¥Ó¡¼¡§²ÈÂ²°¦ÊÔ¡×¸ø³«¡ª
¥Ó¥Ö¥ê¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¡§¹á·îÈþÌë¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡Á»Ê½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Á¡Ù¡ÊTO¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¿·¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡§4·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ¼Êý5»þ30Ê¬ÏÈ¡¢TOKYO MX¡§4·î6Æü¡Ê·î¡ËÌë9»þ25Ê¬ÏÈ¡Ë¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜºî¤Î¥¢¥Ë¥á¿·±ÇÁü¤Î4½µÏ¢Â³²ò¶Ø¤¬·èÄê¡ªÂè1ÃÆ¤Ï¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬²Î¾§¤¹¤ëED¥Æ¡¼¥Þ¡Öº£¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¥µ¥Ó²»¸»¤¬½é²ò¶Ø¤È¤Ê¤ë¡ÖËÜ¹¥¤ÆÃÊÌ¥à¡¼¥Ó¡¼¡§²ÈÂ²°¦ÊÔ¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
À¸ÅÄËÜ¿Í¤â¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤â¡¢Æüº¢¤Ï¾È¤ì¤¯¤µ¤¯¤Æ¸ý¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡¢¸ÀÍÕ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÂç»ö¤Ë¤Î¤»¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤«¤é¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¥Þ¥¤¥ó¡Ê¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¡Ë¡£¤½¤Î¶»¤Ë»Ä¤ë²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ³Ú¶Ê¡£¡È²»¸»½é²ò¶Ø¡É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¿·±ÇÁü¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¿·±ÇÁü¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¥à¡¼¥Ó¡¼¤äËÜPVÂè2ÃÆ¤Î·×4ËÜ¤ò¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç²ò¶Ø¡ª3ËÜ¤ÎÆÃÊÌ¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¡¢ËÜºîÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë ¡¡Ö²ÈÂ²°¦¡×¡¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¡¡£¡ÖËÜ¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦²ÈÂ²°¦ÊÔ¡§²¼Ä®¤ÎËÜ¹¥¤¾¯½÷¡¦¥Þ¥¤¥ó¡£¤½¤Î¿È¤Ë½É¤¹ËâÎÏ¸Î¤ËÍÍ¡¹¤Ê´í¸±¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ë¤¬¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¼«¤é¤ÎÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¡¢ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡¦¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤È¤·¤Æµ®Â²¼Ò²ñ¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£ËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤âÍÍ¡¹¤Êº¤Æñ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤È¡¢²¼Ä®²ÈÂ²¤È¤Î¶¯¤¤å«¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ÊÔ¡§ËâÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿µ®Â²¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¨¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¹¥È¡£ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊËâ½Ñ¤äËâ½Ñ¶ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËâÎÏ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£»þ¤Ë¤Ïµ³½Ã¤Ç¶õ¤ò¶î¤±¡¢»þ¤Ë¤ÏËâÎÏ¤Ç¿ÀÅÂ¤ò·úÃÛ¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏËâÎÏ¤ò»È¤Ã¤¿ßõÎõ¤ÊÆ®¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëµ®Â²Ã£¡Ä¡ª²¼Ä®¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ËâÎÏ¤ÎÌöÆ°¡¢¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁÔÂç¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£
¡¦ËÜ¤Å¤¯¤êÊÔ¡§ËÜ¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ç¡¢µ®Â²¤·¤«¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¹â²Á¤Ê¥â¥Î¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÖËÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡ª¡×¤È²¼Ä®»þÂå¤«¤éÃÏÆ»¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤¬¤Æ¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤ßÂç¤¤Ê»ö¶È¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¤½¤·¤ÆÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö°õºþ¶È¤Î³ÎÎ©¡×¤Ø¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡£ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¶ìÆñ¤ä³Ú¤·¤µ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢4½µÏ¢Â³²ò¶Ø¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ëËÜPVÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢
¡¦Little Glee Monster¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖPages¡×
¡¦À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Öº£¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¤Î2¶Ê¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¡ÖËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
½ñÊª¤Ê¤À¤³¦¤Ç¡¢ËÜºî¤ê¤ËÄ©¤à¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£
WIT STUDIO¤¬ÉÁ¤¯Èþ¤·¤¥Ó¥Ö¥ê¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù¤Ï¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢4·î4Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ¼Êý5»þ30Ê¬¤è¤ê2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³ÊüÁ÷³«»Ï¡ª¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡ËTOKYO MX¤Ç¤â4·î6Æü¡Ê·î¡ËÌë9»þ25Ê¬ÏÈ¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡¡Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5»þ30Ê¬ÏÈ¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
TOKYO MX¡¡4·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êËè½µ·îÍË¤è¤ë9»þ25Ê¬ÊüÁ÷³«»Ï
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¹á·îÈþÌë¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡Á»Ê½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Á¡Ù¡ÊTO¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§ÄÇÌ¾Í¥
Ì¡²è¡§ÇÈÌîÎÃ
´ÆÆÄ¡§´äºêÎÉÌÀ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ô¢ß·¿¿Íý»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§äÂÎØ°¦»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§¶áÆ£ËÒÊæ
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÅÄÂ¼¤»¤¤¤ Æü¹â°½Èþ ÅÄÊö°é»Ò Ï¤°ïÈô
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÄÂ¼¤»¤¤¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¾®ÃÓ¿¿Í³»Ò
ÊÔ½¸¡§Áý±Ê½ã°ì
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ½ß
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡
²»³Ú¡§Ì¤ÃÎÎÜ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÈ¿®·ÄÂÀ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§WIT STUDIO
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡ÖËÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡ª¡×
¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤Î¾ðÇ®¤¬À¤³¦¤òÆ°¤«¤¹¡½¡½
ËâÎÏ¤ò»ý¤Äµ®Â²¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¡ã¥¨¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¹¥È¡ä
½ñÊª¤Ê¤À¤³¦¤ÇËÜºî¤ê¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿È¤ËÈë¤á¤¿¶¯Âç¤ÊËâÎÏ¤¬±¢ËÅ¤ò¾·¤¯¡£
²¼Ä®¤Î²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤ÏÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡¦¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¡£
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ÈÊÌ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤µ¤¨¼Î¤Æ¤Æ¡½¡½
¾ï¼±¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤µ®Â²¼Ò²ñ¤Ç¡¢ËÜ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢
¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤ÎÆ®¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¡ãÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
²Î¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÇÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦²»³Ú¤òËÂ¤°¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼100¼þÇ¯µÇ°ºî¡Ø¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡ÙÆüËÜÈÇ¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¢¡¼¥·¥ãÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë1st EP¡Öcapriccioso¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2025Ç¯¤Ë2nd EP¡Öbitter candy¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2026Ç¯4·î¡¢¼«¿È½é¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI.K.T¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
© ¹á·îÈþÌë¡¦TO ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¿ËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾åÀ½ºî°Ñ°÷²ñ£²£°£²£¶
