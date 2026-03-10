林修、美人妻顔出しが話題 “番組史上初”共演ショット公開「貴重」「知的で上品なオーラが出てる」
【モデルプレス＝2026/03/10】MBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）の公式X（旧Twitter）が、3月8日に更新された。予備校講師でタレントの林修と妻の共演ショットを公開した。
【写真】60歳人気予備校講師「知的で上品なオーラが出てる」美人妻顔出し2ショット
投稿では「番組史上初！林先生の妻・裕子先生が登場 産婦人科医・林裕子先生が贈る『妊活』の熱血授業」と同日放送された番組の内容を紹介。林夫婦を真ん中にした共演者との集合ショットや、林と白衣を着た裕子さんの2ショット、教壇に立つ裕子さんの横の席に座り笑顔を見せる林の姿などを公開した。
この投稿に、ネット上では「貴重な共演」「知的で上品なオーラが出てる」「綺麗な奥様」「お似合いの夫婦」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
