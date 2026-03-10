テクニカルポイント　ドル円　主要ポイントから少し離れての推移

159.08　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
158.74　エンベロープ1%上限（10日間）
157.89　現値
157.22　一目均衡表・転換線
157.17　10日移動平均
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.72　一目均衡表・雲（下限）
155.67　100日移動平均
155.60　エンベロープ1%下限（10日間）
155.59　一目均衡表・基準線
155.57　21日移動平均
152.06　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.55　200日移動平均

ドル円は主要ポイントからやや離れての推移、上方向は159円に乗せたところに控えるボリンジャーバンド2シグマ上限がポイントとなる。