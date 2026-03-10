テクニカルポイント ドル円 主要ポイントから少し離れての推移 テクニカルポイント ドル円 主要ポイントから少し離れての推移

テクニカルポイント ドル円 主要ポイントから少し離れての推移



159.08 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

158.74 エンベロープ1%上限（10日間）

157.89 現値

157.22 一目均衡表・転換線

157.17 10日移動平均

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.72 一目均衡表・雲（下限）

155.67 100日移動平均

155.60 エンベロープ1%下限（10日間）

155.59 一目均衡表・基準線

155.57 21日移動平均

152.06 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.55 200日移動平均



ドル円は主要ポイントからやや離れての推移、上方向は159円に乗せたところに控えるボリンジャーバンド2シグマ上限がポイントとなる。

