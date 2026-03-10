テクニカルポイント ドル円 主要ポイントから少し離れての推移
159.08 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
158.74 エンベロープ1%上限（10日間）
157.89 現値
157.22 一目均衡表・転換線
157.17 10日移動平均
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.72 一目均衡表・雲（下限）
155.67 100日移動平均
155.60 エンベロープ1%下限（10日間）
155.59 一目均衡表・基準線
155.57 21日移動平均
152.06 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.55 200日移動平均
ドル円は主要ポイントからやや離れての推移、上方向は159円に乗せたところに控えるボリンジャーバンド2シグマ上限がポイントとなる。
