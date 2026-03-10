【北欧通貨】対北欧通貨でもドル高一服＝スウェーデンクローナ



ドルクローナは中東情勢を警戒したドル買いに、3日に9.3510クローナまで上昇。1月の高値を大きく更新し、昨年12月10日以来のドル高圏推移となった。昨日も9.30台を付けるなど、ドル高圏推移が続く展開となっていたが、その後のリスク警戒一服でのドル売りに朝に9.1266クローナまで売りが出ている。その後少し反発。

対円では3日の16.882円からの反発が続き、朝に17.281円を付けている。



USDSEK 9.1570 SEKJPY 17.239

