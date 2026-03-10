【築地銀だこ】JAFアプリで「390円引きクーポン」配信中。数量限定だよ。《3月27日まで》

JAFスマートフォンアプリでは2026年3月9日から27日までの期間、築地銀だこのたこ焼8個入り1舟が390円引きになる「サンキュー割引クーポン」が配信中です。

定番のたこ焼きは半額以下...！

期間中、会計時にJAFアプリクーポンを提示すると、好きなたこ焼8個入り1舟が390円引きになります。複数購入した場合も、割引となるのは1舟のみです。

クーポンは2万5000人限定で、定員に達し次第終了。

会員本人のみ1回限り有効で、スクリーンショットや他の優待・割引との併用はできません。

なお、「だんらんパック」などその他8個入り以外の商品、コラボメニューは対象外です。

対象店舗は、全国の築地銀だこと銀だこハイボール酒場。

野球場や競馬場内の店舗や銀だこカーなど、公式サイト掲載の価格と異なる価格でたこ焼を販売している店舗は対象外となります。

看板商品の「ぜったいうまい!!たこ焼」の参考価格は、持ち帰りが702円、店内飲食が715円です。クーポンを使えば、"半額以下"で楽しめますよ。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）