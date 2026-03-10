【コンビニ無料券】「午後の紅茶おいしい無糖」や「綾鷹カフェ」などたっぷり！3月10日開始のコンビニ4社″1つ買うと1つもらえる″ラインアップまとめ。

セブン-イレブン・ファミリーマート・ミニストップ・ローソンのコンビニ4社は、2026年3月10日から16日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

3月10日時点で発表されている、4社のキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。

カゴメ野菜飲料の無料券も

セブン-イレブンでもらえる商品

セブン-イレブン各店では、飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、キリン「生茶」です。

1本購入すると、「午後の紅茶 おいしい無糖」「午後の紅茶 おいしい無糖 香るレモン」（各600ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「午後の紅茶 おいしい無糖」のホットは引換対象外です。

2つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア カフェラテ」「ジョージア ブラック」（各500ml）。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、ホットは対象外です。

引換期間は、どちらも3月17日から30日まで。

ファミリーマートでもらえる商品

ファミリーマート各店でも、バラエティ豊かな飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、サントリー「クラフトボス 世界のTEA チャイラテ」（600ml）です。

1本購入すると、「クラフトボス ラテ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 ピュアグリーン」（600ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、キリン「生茶」（600ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、カゴメ「午後のフルーツこれ1本」（200ml）。

1本購入すると、「私のフルーツこれ1本 1日分のマルチビタミン」（330ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも3月17日7時から23日まで。

「おいしい免疫ケア」も無料券の対象に

ミニストップでもらえる商品

ミニストップ各店でも、飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、キリン「生茶」「生茶 ほうじ茶」（各600ml）です。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「ブルガリアのむヨーグルトLB81 ONE SHOT」（120g）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも3月10日から23日まで。

ローソンでもらえる商品

ローソン各店でも、様々な種類の飲料がもらえます。

1つめの対象商品は、コカ・コーラ「ジョージア」の「ブラック」と「カフェラテ」（各500ml）です。

どちらか1本を購入すると、「綾鷹カフェ 濃い抹茶ラテ」（440ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「ジョージア」のホットは対象外です。

引換期間は、3月17日から30日まで。

2つめの対象商品は、キリン「おいしい免疫ケア」と「おいしい免疫ケア カロリーオフ」（各100ml）。

どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、アリナミン製薬「アリナミンメディカルバランス グレープフルーツ風味」（100ml／指定医薬部外品）と「アリナミン錠 2錠入り」（指定医薬部外品）。

どちらか1個を購入すると、「アリナミン7」（100ml／指定医薬部外品）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、ハウスウェルネスフーズ「1日分のビタミン グレープフルーツ味」（120ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

1つめの「綾鷹カフェ 濃い抹茶ラテ」の無料券以外の引換期間は、3月17日から23日まで。

今週は、様々な飲料をお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ