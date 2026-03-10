「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日正午現在でソフトバンクグループ<9984.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



１０日の東証プライム市場で、ソフトバンクＧが反発。トランプ米大統領が９日、イランとの戦争が間もなく終結するとの見方を示し、米株式市場が上昇したことが追い風となっている。また、同社傘下で米ナスダック市場へのＩＰＯを予定しているスマートフォン決済大手のＰａｙＰａｙに関して、ブルームバーグ通信が１０日「機関投資家から募集枠の数倍に上る需要を集めている」と報じたことも好感された。個人投資家向けの募集枠も応募超過となっている、という。米東部時間の１１日取引終了後にＩＰＯ価格が決定される見通しとされている。



出所：MINKABU PRESS