H.I.S.ホテルホールディングス株式会社が運営する全国20施設の「変なホテル」および「変なリゾート＆スパ」にて、公開中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とタイアップした特別客室「映画ドラえもんルーム」が2月20日より販売されている。

参考：『映画ドラえもん』が『海底鬼岩城』をリメイクした意義 “心”の在り方を捉える一作に

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる作品。1983年公開の『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』を原案としたリメイク作品で、海底世界を舞台にした冒険が描かれる。

「映画ドラえもんルーム」は、作中に登場する海底人の国「ムー連邦」をイメージしたデザインの客室。ドラえもんたちが映画の中で冒険する海底世界を体験できる空間となっている。また、宿泊者には、オリジナルポーチ、キーホルダー、ステッカーの特典がプレゼントされる。なお、宿泊期間は3月19日から6月26日までの期間限定。料金は、朝食付きが21,600円から、素泊まりが19,800円から（いずれも1室1泊、税・サービス料込み）となっている。（文＝リアルサウンド編集部）