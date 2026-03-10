【WBC】韓国の劇的8強を美女チアリーダーも目撃！東京ドームに登場した「太もも女神」ハ・ジウォン

韓国とオーストラリアの死闘が繰り広げられた東京ドームには、「太もも女神」の愛称で知られる美人チアリーダーがいた。

【写真】韓国美女チアリーダー、目を疑う“非現実的”ボディ

韓国は3月9日、東京ドームで行われたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンド・プールC最終戦でオーストラリアに7-2で勝利した。「5点差以上、2失点以下」という厳しい突破条件をクリアし、17年ぶりの8強進出を成し遂げた。

そんな劇的な一戦には、韓国の人気チアリーダー、ハ・ジウォンも観戦に訪れて野球ファンの注目を集めた。

この日、ハ・ジウォンは試合前にグラウンド上に登場。韓国代表ユニホームにダメージジーンズ、スニーカーを合わせたコーディネートで、ショートヘアをなびかせながらキャッチボールをしていた。投球時にはお茶目な笑顔を見せるなど、終始キュートな表情を披露して現地の野球ファンを魅了した。

ハ・ジウォン（写真提供＝OSEN）

ハ・ジウォンは自身のインスタグラムでも、ストーリー機能を通じて熱戦の模様を投稿。自国の歓喜の瞬間を現地で目撃しただけに、現在もその余韻に浸っていることだろう。

ハ・ジウォン（写真提供＝OSEN）

ハ・ジウォンは2002年2月22日生まれの24歳で、2018年よりチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOリーグのハンファ・イーグルス、台湾プロ野球CPBLの楽天モンキーズをはじめ、韓国プロサッカーKリーグの金浦FC、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行、プロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWON、女子部の正官庄レッドスパークスなどでチアを務めている。

はつらつとした美貌で人気を集めるのはもちろんのこと、グラマラスなフィジカルに「23インチ」という健康的な美脚の持ち主であることから、「太もも女神」の愛称でも親しまれている。