映画『ほどなく、お別れです』の公式SNSで、Snow Manの目黒蓮のオフショットが公開され、注目を集めている。

【画像＆動画】目黒蓮『ほどなく、お別れです』オフショット

■目黒蓮、雪景色の中で見せる穏やかな笑顔

公開された写真には、葬祭プランナー・漆原礼二を演じる目黒が、雪の残る広い草原のような場所に立つ姿が収められている。

黒のロングコートにスーツ姿のフォーマルな装いで、ポケットに手を入れながら穏やかな笑顔を見せる目黒。遠くには山々が広がり、静かな景色の中で佇む印象的なカットとなっている。

■雪山シーンのメイキングも公開

また、別の投稿では、雪山で撮影されたシーンのメイキングショットが公開。寒空の下、お揃いの耳当てで温まりながら撮影に挑む目黒、浜辺美波ら共演者のオフショットも公開されている。

ファンからは「めっちゃスタイル良い」「見惚れちゃう」「ない記憶が蘇ってくる」「爽やか」「激メロ」「雪山を歩くだけで絵になる」「カッコ良すぎる」「マイナスイオンがすごくて思わず深呼吸した」「脚長い」といった声が寄せられている。

■目黒蓮『ほどなく、お別れです』オフショット

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/