10日13時現在の日経平均株価は前日比1096.94円（2.08％）高の5万3825.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1369、値下がりは198、変わらずは23と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を248.69円押し上げている。次いでファストリ <9983>が66.58円、東エレク <8035>が57.16円、レーザーテク <6920>が53.88円、フジクラ <5803>が42.62円と続く。



マイナス寄与度は16.65円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、ローム <6963>が7.35円、ニトリＨＤ <9843>が7.02円、キッコマン <2801>が4.09円、ベイカレント <6532>が3.61円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落はサービス、鉱業、小売の3業種にとどまっている。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、機械、卸売、電気機器、証券・商品と続いている。



※13時0分14秒時点



株探ニュース

