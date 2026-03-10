河合優実、『プロフェッショナル仕事の流儀』新ナレーターに決定 貫地谷しほりの後任に
俳優の河合優実（25）が、NHK『プロフェッショナル仕事の流儀』新ナレーターに決定した。10日にNHKで開催された会見で発表された。
【写真】緊張してる？ナレーション初回収録時の様子
同番組は、超一流のプロフェッショナルに密着し、その仕事を徹底的に掘り下げるドキュメンタリー番組。2006年1月からスタートし、今年で20年目に突入した。
河合は、2010年からナレーターを務めてきた貫地谷しほりから引き継ぎ、16日放送の「津軽海峡、マグロに愛された男 マグロ漁師・菊池武一」（後7：57）から担当する。
河合は「歴史ある番組に携わらせていただき、すごくありがたく思っています。これから頑張ります」と少し緊張した面持ちでコメント。
番組のチーフ・プロデューサー荒川格氏から「第一声を聞いたときにガッツポーズをしました。これはすごいことになる」と絶賛されると、河合は謙遜しながら「関わるスタッフの方々もプロフェッショナル。そんな場に参加できることは自分も身が引き締まりますし、とてもやりがいがあるお仕事だなと思います」と語った。
「映像よりもテイクを重ねなかったり、いろいろ違う部分もある」といい、「見る方の解釈をせばめないように、できるだけフラットに誠実に読めるように気を付けました」と初回の収録を振り返った。
放送開始当初から語りを務める橋本さとしは、継続して番組に参加する。
