女優の高石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は11日、第113話が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になるためには、江藤安宗（佐野史郎）に認めてもらわなければならない。錦織友一（吉沢亮）の助力を得ようと訪ねたヘブンは、親友との再会を果たしたものの、協力を断られてしまう。失意の中、錦織の真意も分からず、トキとヘブンは困惑。その折、松野司之介（岡部たかし）と松野フミ（池脇千鶴）から雨清水タエ（北川景子）に会ってきたと知らされる。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

タエの登場は第19週「ワカレル、シマス。」（2月9〜13日）以来4週ぶりとなる。