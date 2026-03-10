ブロガーの桃（40）が8日、ブログを更新。建築中の注文住宅で、“しっくりこないまま”完成したキッチンを披露した。

【映像】吹き抜けのリビングやキッチンなど建築中の桃の自宅（複数カット）

桃は新居のために土地を購入し、ハウスメーカーを決めたことなどをブログで報告。2026年1月24日の更新では、吹き抜けになっているリビングや、うんてい付きの遊び部屋などを公開してきた。

翌25日には、新居の中で“後悔”している部分を明かしており、「それを考えるだけで、毎日つらい気持ちになっているのです…。それは…この場所に近々設置されるキッチンの…色。毎日毎日、なんでこの色で決定しちゃったんだろう…ってめちゃくちゃ後悔してます」と、つづっていた。

“後悔”していたキッチン完成

3月8日の更新では完成したキッチンを披露。「今回、初めて設置された状態を見ることができたんだけど…ステキだった…良かった。床の色との相性を心配してたんだけど、そこまで気にならなかった…！！！！あーーー、良かった！！！！水洗の黒と、引き出しの取手の黒が可愛い…。アイランドの方は、手前も収納になってます！！！大事ーー」と、気に入った様子も見せている。

この投稿には「うわぁ憧れる、こんなキッチン。桃ちゃんが羨ましい〜」「ひゃー！モデルルームよりもステキだよ」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）