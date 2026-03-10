Image: valore

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スマートウォッチはとにかく便利ですが、機械式時計のほうがやっぱり気分が上がる、という人は多いのではないでしょうか。

とはいえ、本格的な機能性を求めると、価格面でなかなか手が出しづらいというのも事実。

そんな中、日本製で手の届きやすい価格を実現した機械式腕時計「GMTダイバーズ104」がmachi-yaに登場しました。

滋賀県大津市発のブランド・JIOS（ジオス）が手掛ける、タフな防水性能とGMT機能を兼ね備えたモデル。その魅力を紹介します。

流行に左右されない優れたデザイン

本格的なダイバーズウォッチは大きくて重いイメージが先行しがちですが、「GMTダイバーズ104」はケース径が40mmとやや小ぶり。

Image: valore

大きすぎない絶妙なサイズ感なので、ビジネスシーンはもちろん休日のカジュアルな服装にもマッチ。

Image: valore

ダイバーズウォッチらしい意匠ながらスマートさも兼ね備えているので、長く使っても飽きがこない、普遍的で洗練されたデザインが特長的です。

傷や水に強く、毎日ガンガン使える

せっかく機械式時計を買うなら一生モノにしたいところ。耐久性が欠かせないわけですが、高級時計にも採用される素材を用いることで堅牢なつくりになっています。

Image: valore

例えば、時計の顔である風防には非常に硬い素材として知られるサファイアガラスを、ベゼルには色褪せずにくく、傷つきにくいとされるセラミックを採用しています。

Image: valore

また、200m防水を備え、ダイバーズ“テイスト”のデザインとしても魅力的。日常の水濡れや雨などで頼りになりそうです。

ちなみに、名前に冠している「104」は、ブランドの拠点がある滋賀県大津市の名所である琵琶湖の最深部（水深約104m）から着想を得ています。

購入後も安心の国内サポート

一生モノとしての機械式時計はメンテナンスが必須ですが、日本のブランドだからこその安心感があります。

Image: valore

心臓であるムーブメントはSEIKO「TMI NH34A」を採用。最終組み立ても京都にある工房で職人さんが1本1本丁寧に行っています。

Image: valore

また、メンテナンスや修理も国内対応してもらえるとのこと。長く付き合っていく上で、この安心感はとても大きいですよね。

充実した仕様で、価格も現実的

サファイアガラスやセラミックベゼルを採用し、防水性能も高い本格的な機械式時計「GMTダイバーズ104」。

Image: valore

企画から販売までを自社で一貫して行っているため、価格を抑えやすい体制なのもポイント。初めての機械式時計の選択肢としても、かなり有力です。

Image: valore

ちなみに、定番のブラックに加えて、「びわ湖ブルー」や「ビワマス」といった、琵琶湖の美しさを表現したオリジナルカラーも展開。裏蓋への無料名入れ刻印も可能なので、ギフト向きでもあります。

気になった方は、以下のプロジェクトページから詳細をチェックしてみてください。

>>【GMT×200m防水】ハイスペック日本製自動巻き腕時計！地方発ブランドを世界へ

Image: valore

Source: machi-ya