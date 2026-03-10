「ホロライブ」博衣こよりさん「WBC2026」日本VSチェコでプレイボールコールを担当！ 同時視聴も
【WBC2026：日本VSチェコ戦】 3月10日19時 開始【【WBC同時視聴】日本 VS チェコを一緒に応援しよう！│2026 World Baseball Classic #WBC2026 #こよりとWBC 【博衣こより/ホロライブ】】
カバーが運営するVTuberグループの「ホロライブ」に所属するタレント・博衣こよりさんが、3月10日19時より開催される「2026 World Baseball Classic」における日本VSチェコ戦のプレイボールコールを務める。
博衣こよりさんは、「ホロライブ」6期生のVTuberタレント。同グループのイベント「ホロライブ甲子園」を主催したりと野球関連の企画を積極的に行なっている。博衣こよりさんのYouTubeチャンネルでは同時視聴も実施予定で、既にページが公開されている。
🧪ビックリすぎるお知らせ🧪- 博衣こより🧪WBC日本VSチェコ戦プレイボールコールします⚾️ (@hakuikoyori) March 10, 2026
本日19:00開催の #WBC2026
日本VSチェコ戦にて
プレイボールコールをつとめさせていただきます⚾️
🔽同時視聴もするので一緒に見守ってください‼️https://t.co/3jBV2ntPQB
え・・・・・・夢？？？#worldbaseballclassic #ワールドベースボールクラシック https://t.co/lndFLFEcit
(C) 2016 COVER Corp.