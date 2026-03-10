【WBC2026：日本VSチェコ戦】 3月10日19時 開始

カバーが運営するVTuberグループの「ホロライブ」に所属するタレント・博衣こよりさんが、3月10日19時より開催される「2026 World Baseball Classic」における日本VSチェコ戦のプレイボールコールを務める。

博衣こよりさんは、「ホロライブ」6期生のVTuberタレント。同グループのイベント「ホロライブ甲子園」を主催したりと野球関連の企画を積極的に行なっている。博衣こよりさんのYouTubeチャンネルでは同時視聴も実施予定で、既にページが公開されている。

【【WBC同時視聴】日本 VS チェコを一緒に応援しよう！│2026 World Baseball Classic #WBC2026 #こよりとWBC 【博衣こより/ホロライブ】】

