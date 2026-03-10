「社交的だね」と言われるけれど。話せる私には、密かに『悩んでいること』があって

筆者の話です。

「社交的だね」「誰とでも話せるよね」と言われることが多い私。

でもその裏で、人との距離に悩むようになった理由がありました。

「人見知りしないよね」

「〇〇さんって本当に社交的よね」「誰とでも物怖じせずに話せて羨ましい！」

集まりの場で、よくそう言われます。

初対面の人が多い場でも、沈黙が流れると気になってしまい、つい自分から話題を振っていました。

誰かが困っていそうに見えると、間をつなぐように声をかける。

場が静まるよりは、誰かが笑ってくれたほうがいい。

そんな思いから、自然と盛り上げ役を引き受けるようになっていたのです。

演じ続ける「いつもの私」と、募っていく疲労感

本当は、隅の席で静かにお茶を飲んでいたい日もあります。

それでも「明るくて話しやすい私」でいることを、どこかで期待されている気がして、結局また口を開いてしまいます。

「今日の仕事はどうですか？」「最近、何か美味しいもの食べました？」

気づくと、どの集まりでも同じ立ち位置でした。

初対面の人に声をかけ、話題を広げ、場の空気を和らげる役。

楽しい時間は流れていくのに、集まりが終わって一人になった瞬間、なぜか少しだけ疲れが残っていました。