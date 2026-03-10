SNSで報告

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）の2人が、練習拠点とするカナダへの出国を報告。共に連れて行くことになった“新たな仲間”に反響が広がっている。

2人はインスタグラムとXで「私たちの拠点カナダに帰ります！ エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます！」と投稿。移動をサポートするエアカナダから贈られた祝福のケーキを捉えた1枚も添えられた。

さらに「#シャー子に仲間が増えた」「#名前募集中」ともつづられ、ヘラジカとみられる可愛らしいぬいぐるみも写真で公開。以前、ファンからもらったというサメのぬいぐるみ「シャー子」に続く仲間だとしている。

インスタグラムのコメント欄でも2人のほのぼのとしたやり取りが。木原は「ムー助とムー子」と名前を提案。三浦は「私的には今のところ、り『く』りゅう『いち』からとった『ムーく』と『ムーいち』がツボにはまってます」と反応した。

熱い視線を注いだファンからは「シャー子の他にムー助とムー子も加わったのね」「ムー助とムー子のネーミングセンスは置いといて、ムーくとムーいちって言いづらそう」「どちらにしろシャー子の双子の弟妹になるのかな」「シャー子の仲間の名前募集に龍一くんがリプしてる ムー助とムー子だって」「トナカイさんですよね？トナ子」「シャー子の仲間が増えて良かったね」との声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）