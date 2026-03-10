株式会社ワンズマインドが運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」ではこのほど、経営者・役員579人を対象に「一緒に起業したい男性俳優」に関するアンケートを実施。結果をランキングとしてまとめた。回答者には第1位～第3位まで俳優名を挙げてもらい、順位に応じたポイント（1位＝3pt、2位＝2pt、3位＝1pt）で集計。



【調査結果】「一緒に起業したい男性俳優」ランキング

3位は「大泉洋」（149ポイント）が入った。主な意見として「行動力とアイディアが無限にありそうだから」（40代・女性）、「頼もしい。前向きと笑顔」（50代・男性）、「人懐っこいイメージで一緒に組んで楽しそう」（40代・女性）などがあった。



2位は「木村拓哉」（150ポイント）がランクイン。「頼り甲斐がありそう。妥協しなさそうだから」（30代・女性）「厳しさの中に愛情があると思ったから」（60代・男性）、「気を引き締めて仕事ができそうだから」（40代・男性）などの声が寄せられた。



圧倒的1位は「阿部寛」（214ポイント）となった。「突進力があり、ポジティブな印象。不可能を可能にするところ」（70代・ 男性）、「仕事だけではなくいろいろとこだわりがありそうで、それが仕事に通じるような気がする」（60代・男性）、「頼りになりそう。苦しい時も一緒にがんばれそう」（60代・女性）などが挙げられた。



なお、4位は「鈴木亮平」（116ポイント）、5位は「福山雅治」（114ポイント）だった。



（よろず～ニュース調査班）