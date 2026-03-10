女優の河合優実が、ＮＨＫ総合の人気番組「プロフェッショナル 仕事の流儀」で新たにナレーターを務めることになり１０日、東京・渋谷の同局で会見した。河合は「この歴史ある『プロフェッショナル』という番組に携わらせていただいて、ありがたく思っています。頑張ります」と決意表明した。

河合が初登場するのは１６日午後７時５７分からの放送。青森・大間町で「ミスターパーフェクト」と称されるマグロ漁師に密着した「マグロ漁師・菊池武一」の回となる。

初めてナレーションに臨んだ感想を「スタッフが志を持っている方の番組に参加するのは身が引き締まるし、やりがいのあるお仕事」ときっぱり。緊張感のある収録だったが「できるだけフラットに誠実に読めるように気をつけた」と振り返った。

もともとドキュメンタリーが好きで、同番組も宮粼駿監督や庵野秀明監督を特集した回などを視聴。「一人の人と向き合ってすごく丁寧に作っている番組だなと、いち視聴者として感じていた。一本を作るのに想像がつかないような時間と労力を使っている。皆さんの番組づくりを見るのも楽しみです」と今後に期待した。

自身の「仕事の流儀」について聞かれると「『プロフェッショナル』に出た時に取っておきます」と笑わせた上で、「いつも誠実でいたいなと思っています」と語った。

河合は同局で２０２５年度前期に放送された朝ドラ「あんぱん」で、ヒロインの妹・蘭子役を好演。声の仕事でも新たな一面を見せる。

「プロフェッショナル―」の放送が始まった０６年１月から語りを務める橋本さとしは、継続して番組に参加する。