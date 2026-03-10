関東北部では10日（火）、大雪になったところも。全国的に真冬の寒さで、関東は一日ひとケタの極寒に。

＜10日（火）の天気＞

低気圧は関東の東へ離れつつありますが、日本の上空には真冬並みの強い寒気が流れ込んでいます。東京23区でも雪が降り、関東北部は大雪となりました。正午時点の積雪の深さは栃木県奥日光で11センチ、宇都宮で5センチとなっています。宇都宮では雪はやんできていますが、雪に慣れていない市街地でも雪が積もっているため、足元や車の運転にはくれぐれもお気をつけください。

昼過ぎ以降は天気が回復して、徐々に晴れ間が戻ってくるでしょう。日本海側の雨や雪の範囲も狭まり、夜にはほとんどのところでやむ見込みです。ただし、雨や雪がやんだあとも北風が吹いて、各地で厳しい寒さが続きそうです。一日晴れる東海〜九州でも、冬の冷たい空気になるでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より低く、万全の寒さ対策が必要です。厚手のコートやマフラーなど真冬の装いがよさそうです。

札幌 4℃（＋1）

仙台 8℃（-2）

新潟 7℃（-2）

東京 7℃（-7）

名古屋 13℃（±0）

大阪 11℃（±0）

鳥取 9℃（-4）

高知 14℃（-1）

福岡 14℃（±0）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

11日（水）は山陰も晴れますが、ヒンヤリとした空気が続くでしょう。12日（木）は雲が多くなり、鹿児島や沖縄で雨が降る見込みです。13日（金）は山陰で再び雨や雪が降り、一段と冷えそうです。土日は各地とも晴れて暖かくなるでしょう。

■北日本・東日本11日（水）は広く晴れますが、冬の寒さが続くでしょう。12日（木）は北海道や甲信で雪や雨が降り、13日（金）にかけて関東や北陸にも雪や雨のエリアが広がる見込みです。14日（土）は各地で日差しと暖かさが戻ってくるでしょう。