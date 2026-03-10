若林正恭の初小説『青天』累計28万部 『オードリーANN』“お膝元”で大型ポスター展開
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭による初小説『青天』（アオテン）大型ポスター広告が、きのう9日から15日まで、東京メトロ有楽町駅にて掲出される。本作は続々重版が決定し、累計28万部を突破した。
【写真】すごい！東京メトロ有楽町駅に掲出される『青天』のポスター
発売直後から全国の書店で売り切れが続出している『青天』。立て続けに大きな重版が決定し、発売2週間で累計発行部数が28万部に。さらに、この1週間、東京メトロの有楽町駅（D7出口付近）にて『青天』の大型ポスター広告（縦2060ミリ×横2912ミリ）を掲出する。
有楽町は、若林が毎週土曜日深夜に出演する「オードリーのオールナイトニッポン」の放送局・ニッポン放送のおひざ元。ポスターがある東京メトロ有楽町駅のD7出口を出ると「三省堂書店有楽町店」があり、同店ではエントランスに3連ポスターを掲出しているほか、若林のサイン入り色紙や回転する『青天』の“でか本”がディスプレイされる。
■『青天』あらすじ
総大三高の「アリ」こと中村昴が所属するアメフト部は、万年2回戦どまり。相手校の練習を隠し撮りして迎えた高3の引退大会では、強豪・遼西学園に打ち砕かれた。引退後、みなが受験に向かうなか、勉強にも気持ちが入らず、不良になる覚悟もないまま宙ぶらりんの日々を過ごす。自分自身の不甲斐なさにもがき続けるなかで、アリは再びアメフトと向き合う決意を固める。
【青天／アオテン】……アメリカンフットボール用語で、試合中に仰向けに倒されること。
