ＡＫＢ４８の２１期研究生の森川優（１７）が９日、都内で行われた「ニッポンエールブランドアンバサダー」就任記者会見に倉野尾成美、伊藤百花、工藤華純、佐藤綺星、千葉恵里、平田侑希、正鋳真優、八木愛月、山内瑞葵、山崎空らと出席した。

研究生から唯一出席した森川は兵庫県出身で「兵庫県の農畜産物の魅力をもっとたくさんの人に届けられるようにロケに行きたい」と語った。

森川は２１期研究生として昨年１２月の日本武道館でのコンサートでお披露目され、今年２月にＡＫＢ４８劇場で公演デビューしたばかりだった。大人びたビジュアルも話題を呼び、注目を集めている。

先輩たちとともに囲み取材にも応じ、地元への思いも語った。森川は「ＡＫＢ４８に加入させていただいてから一度も兵庫県で活動をしたことがないので活動できるのが楽しみ」と待ち望み、「神戸牛など、おいしい食べ物が兵庫県はいっぱいある。私自身も知らない食べ物がたくさんあるので、もっと兵庫県のことを知っていきたいし、その魅力を皆さんにお届けできるように頑張りたい」と意気込んだ。