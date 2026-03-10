ギタリストの布袋寅泰（64）が、長女の友人と3人で食事を楽しむ様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】妻・今井美樹との2ショットや娘との親子ショット

これまでもInstagramで、妻で歌手の今井美樹（62）と結婚記念日をお祝いする様子や、23歳の長女の肩を抱いた親子ショット、ギターが置かれたロンドンのおしゃれな自宅の写真などを発信してきた布袋。

娘の友人と食事へ「娘はここに居ないのに…」

2026年3月9日の更新では、グラスを合わせる乾杯ショットとともに長女の友人と食事を楽しんだことを明かし、「娘の友達と3人で食事。娘はここに居ないのに、友達のお父さんに付き合ってくれる優しい子たち。彼らと同じ歳の頃、ロンドンと日本の行き来を始めた40年前を思い出しながら、夢を語る瞳を見ながら、『そうだ。チャレンジしろ』とエールを送った。君たちの未来に乾杯。世界は広いぞ」とつづっている。

布袋の投稿にファンからは、「ステキ。お嬢様にとって自慢のパパ。お嬢様のお友達からもリスペクトされているんですね」「布袋さんのお人柄が良いから、娘さんのお友達も心を開いてくれるんでしょうね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）