ディオール、リアーナがミューズの香水「ジャドール インテンス」3月17日先行発売

パルファン・クリスチャン・ディオールは、花々の蜜の優しい甘さに包まれるようなセンシュアルな香り「ジャドール インテンス」を、公式オンライン及びブティックにて2026年3月17日（火）より先行発売、3月20日（金）より全国発売する。なお、“ジャドール”は2024年よりリアーナを新ミューズに迎えており、強く自由で自立した女性像を象徴するフレグランスとして展開されている。

その名の通り「ジャドール インテンス」は、ジャドールの伝説的な花々のブーケの魅力をさらに引き出し、なめらかで魅惑的な力強さの頂点へと昇華させたフレグランス。瞬時に歓声をあげてしまうような、喜びと一体感をもたらす、「ジャドール（大好き）！」と声に出したくなるような香りだ。

花々の色彩と芳香がピークを迎え、満ちていくゴールドの雫

ファースト タッチは、優しい甘さに包まれて、花々の蜜がとろけるほど、濃密に、センシュアルに。イラン イラン、ローズ、ジャスミンの花々がバニラとサンダルウッドと響き合い、贅沢に香る。その香りが高まるほど輝きが増し、自信に満ち溢れるジャドール インテンス。それは究極のフェミニニティ。

【発売情報】

新製品 ジャドール インテンス（パルファン）35mL 12,600円（本体価格） ／ 13,860円（税込価格）50mL 17,400円（本体価格） ／ 19,140円（税込価格）

発売日：2026年3月20日（金）※3月17日（火）より公式オンライン及びブティックにて先行発売

DIOR ビューティ 公式サイトhttps://www.dior.com/ja_jp/beauty