石川県知事選挙は3月8日に投開票が行われ、前金沢市長で新人の山野之義氏が現職で2期目を目指した馳浩氏を破り、初当選した。

保守分裂の選挙戦になったものの、両氏の支援の枠組みなどいわゆる「やぐら」は対照的だった。それは、支持をした地方議員の数にも表れている。

現在40人いる石川県議のうち、山野之義氏を支持したのはたったの一人。喜多浩一県議だ。喜多氏は自民党所属の金沢市議を経て、県議になった経歴を持つが、組織に反旗をひるがえす格好になり、山野氏の選対本部長を務めるにまで至った。

今回の石川県知事選挙は、4年前に初当選した現職の馳浩氏が2025年9月に2期目への出馬を表明したところでスタート。前金沢市長の山野之義氏が10月に出馬を表明し、事実上保守分裂の一騎打ちの選挙戦を展開することになった。

前回の知事選では、馳氏と山野氏、そして自民党の参院議員を辞めて立候補した山田修路氏の3人で保守分裂の選挙戦を展開した。得票は馳氏、山野氏、山田氏の順だったが、馳氏と山野氏の票差はわずか約8000票だった。

自民党は現職・馳浩氏を推薦 「完璧なやぐら」のはずが…

そして、今回の知事選。現職の馳氏の組織力は強固なものと言えた。自民党、日本維新の会が推薦するほか、普段は県議会で自民党と対峙する野党系の会派・未来石川のほか、連合石川も推薦した。

一方の山野氏は、馳氏と同様自民党などに推薦を願い出ていたが、結局は国民民主党石川県連の支持にとどまった。

自民党石川県連は馳氏支持でまとまり、一枚岩で選挙戦に突入するはずだった。しかし、年末に波風が立つ出来事が起きた。

自民党県議・喜多浩一氏が山野氏を支持 県連からは「失うものもあるんだよ」

12月、自民党所属の石川県議の一人、喜多浩一氏が馳氏ではなく山野氏を支持する姿勢を鮮明にした。

自民党石川県連は、喜多氏に対し離党勧告とした。

自民党石川県連・下沢佳充幹事長「旗幟を鮮明にしてもらわないと。我々の世界は中立はないのでイエスかノーか白か黒かということ。政治家の判断だから致し方ない部分もあるけれども、まあプラスばっかじゃないよと、失うものもあるんだよということを福村章県連最高顧問と私とで喜多さんには申し上げたつもりですけども、まあどうしてもということなんで、それは致し方ないということであります」

喜多浩一県議「私がこの世界に入ってきた、政治の世界に入ってくるきっかけもすべて山野之義という人間がいたということ」

自民党石川県連からは離党勧告を受けたが、その後金沢支部からは除名を喜多県議は言い渡された。いずれにせよ、喜多氏は自民党を離れて、山野氏の選対本部長に就任することになる。前回4年前の保守分裂3つ巴の知事選でも、喜多氏は山野氏を支持していた。

自民党のおかげで県議に… 党の厳しい処分の背景

喜多氏は、金沢市内の証券会社勤務を経て、2011年の金沢市議選で初当選し、4期目の途中の2025年7月に行われた石川県議補選で当選。県議会議員を務めている。

県議補選では、自民党の公認を得て当選している喜多氏。その立場で県議を務めているにもかかわらず組織の判断に従わないところに、今回の自民党サイドの厳しい処分があるとの見方がある。

喜多氏は、自民党の世話になって県議になったことは頭にあるとしつつも、山野氏を推すとの信念は曲げないと強調した。

喜多浩一県議「県議補選のときに、一番小森卓郎代議士（金沢市を選挙区とする石川1区選出の自民党衆院議員）が本当に応援していただきましたし、県議や金沢市議会の自民党の同期が本当に一生懸命やっていただいたので、その方々に対してすごく悪いことをしてるなっていう思いはやはりちょっとありました」

現職県議の死去や辞職にともなって行われた県議補選では、当時自民党金沢支部の幹事長だった喜多氏が出馬をすることになったという経緯があった。

喜多浩一県議「あのときの県議会議員の決め方に対して、ちょっといろいろな心に期すものがあったので。補選がある段階で、県議も含めてじゃあ一生懸命あなた方は候補者探したんですかっていうのはほんと正直、まったく探してなかった。でも時期も迫っていたっていうのが現実としてあったことは確かなので」

金沢市長時代の山野氏を振り返り「もう一度トップになってほしい」

県議会では、40人いる議員のうち38人が馳氏支持、1人が共産党が推薦する候補を応援する状況で、山野氏側につくのは喜多氏だけだった。

そして、29人の自民党県議と袂を分かつ形になったが、喜多氏は山野氏を「政治の師匠」だとし、応援する意思の強さを示した。

喜多浩一県議「私はずっと山野さんを見てきて、トップとしてのトップマネージメントがやっぱりしっかりしてるなっていうのをずっと思ってきたので、特にあの東日本大震災のときの震災がれきの受け入れ、あのときももう先頭に立って、あの当時批判があったと思うんですけど、積極的に確か全国でもほぼトップクラスに最初に決められたと思う。要するに背中で、職員を引っ張ってる姿をよく見ていたんで、あの姿で私はずっと、この人はもう一度上のトップになってほしいなと思っていました」

離党勧告や除名処分は、それだけ今回の選挙が激戦になるからこそだと喜多氏は感じていた。

喜多浩一県議「谷本元知事とは違って、もしもう一度馳さんと山野さんが勝負したらいい勝負になるっていうのはあったと思うので、それでやはりある意味のこの締め付けというか、もうきつくなったというか、そういうことだと思うんですけどね。だから、ある意味「山野を応援するんだったらちょっとわかってるな」みたいな雰囲気は流れてましたし、そうするつもりだろうってことは私もひしひしと感じましたね」

自民党の石川県議も金沢市議も山野氏支持はおらず 県議会では“一人会派”で活動へ

そんな中、支持する地方議員の数では圧倒的にかなわない状況で選挙戦は進むことになった。馳氏を支持する自民党会派所属の県議は29人いて、県議会自民党に対してという点では「1対29」の状況が生まれた。

喜多浩一県議「県議というより金沢市議のほうで何人かこっちを応援してくれる方がいるんじゃないかという希望的観測なんですけど、それはありました。正直ありましたけど、やはりなかったかなと、今回はなかったなということですね」

自民党を離れてからは、喜多氏は一人会派「まっすぐ県民目線の会」の県議として活動している。30人もいた大部屋からぽつんとした執務室を使っている。

喜多浩一県議「たった1人なんで、まあ気楽なことは気楽です。まだ想像もつかないことが起きるかもしれませんけど、一生懸命やるだけなんで」

告示直前 馳知事が喜多県議に「ファイティングポーズ」

知事選の告示直前の2月13日、馳知事1期目最後の県議会が閉会した。最終日は知事が各会派をあいさつしてまわるのが恒例だ。

最大会派の自民党からまわり、喜多県議のところにもやってきた馳知事。あいさつ自体は特に変わったことはなかったが、最後に馳氏が喜多氏に見せたのは「ファイティングポーズ」だった。

すでに知事選のゴングは鳴っていたのであろうが、山野氏の選対本部長・喜多氏に対して“防衛戦”に臨む馳氏の一瞬のパフォーマンスは際立って見えた。