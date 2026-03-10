フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪４位入賞の宮原知子さん。プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー「羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６」に参加し、オフショットを公開した。

宮原さんは１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「Ｎｏｔｔｅ Ｓｔｅｌｌａｔａ ２０２６ 今年も無事に終了しました！」と報告。「今回もこのメンバーと共に出演することができ、最高の時間でした。そして、東北ユースオーケストラの皆様の生演奏を肌で感じながら滑ることができ、心に響く三日間でした」と感謝を伝えた。

「ゆづくん、デイビッド先生はじめ、スケーターのみんなと分かち合うこのノッテステラータは私の宝物です 本当にありがとうございますまた、スタッフの皆様、観てくださった観客の皆様にもお礼申し上げます」と記し、「こうした素晴らしい体験、出会いができていることへの感謝を胸に、これからも精進してまいります」と誓った。

羽生さんや出演者の鈴木明子さん、田中刑事さん、本郷理華さんらとの舞台裏での写真をアップ。この投稿にはファンから「素敵な写真ありがとうございます」「可愛い」「素晴らしい演技ありがとう」「とても美しい」などの声が寄せられている。