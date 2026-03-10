ホロライブのVTuber博衣こより、WBC日本戦で大役…「ビックリすぎるお知らせ」に驚き広がる「これはすごい…」
ホロライブプロダクションのVTuber「博衣こより」が10、自身のXで「ビックリすぎるお知らせ」を発表し、驚きの声が広がっている。
【画像】博衣こより、WBC日本vsチェコ戦でプレイボールコール ビジュアル披露
「本日19:00開催の#WBC2026日本VSチェコ戦にてプレイボールコールをつとめさせていただきます」と明らかにし、その後の投稿では「少し前にお話いただいたのですがいまだに信じられてないです」と心境。
また、「プレイボールコールなので球は投げません!!安心してください!!!」ともつづった。
MLB Japanの公式Xでは「本日の #ワールドベースボールクラシック 日本対チェコ戦の、開始の合図を届けるのはホロライブ6期生 holoXの頭脳、博衣こより」とビジュアルが公表された。
ファンからは「すごすぎる!!!」「これはすごい…おめでとうだよ!!!」など、多数のコメントが寄せられている。
博衣こよりは「秘密結社holoX」に所属。自称「holoXの頭脳」。YouTubeチャンネル登録者数は135万人。
【画像】博衣こより、WBC日本vsチェコ戦でプレイボールコール ビジュアル披露
「本日19:00開催の#WBC2026日本VSチェコ戦にてプレイボールコールをつとめさせていただきます」と明らかにし、その後の投稿では「少し前にお話いただいたのですがいまだに信じられてないです」と心境。
また、「プレイボールコールなので球は投げません!!安心してください!!!」ともつづった。
ファンからは「すごすぎる!!!」「これはすごい…おめでとうだよ!!!」など、多数のコメントが寄せられている。
博衣こよりは「秘密結社holoX」に所属。自称「holoXの頭脳」。YouTubeチャンネル登録者数は135万人。