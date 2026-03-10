ヤマハミュージックジャパンは１０日、大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクなどをデザインしたストリートピアノを、１８日から２９日までヤマハミュージック 横浜みなとみらいに設置することを発表。この企画に合わせ、ミャクミャクが登場するイベント「ヤマハミュージック 横浜みなとみらいにミャクミャクがやってくる！」を２１日に開催する。

このストリートピアノは、「国や世代を超えて人々が音楽でつながり、会場に彩りとエネルギーを創出したい」という日本国際博覧会協会の構想のもと、ヤマハ株式会社と同社が協働し、大阪・関西万博会場にて設置したもの。来場者から好評を博し、多数の要望を受けて、２５年１１月より全国５か所のヤマハの楽器店で巡回設置を行ってきた。ヤマハミュージック 横浜みなとみらいは、その最終会場となる。

２１日には、ストリートピアノの会場にミャクミャクが登場する（３回）。ミャクミャクと一緒に、写真や動画の撮影が可能だが、ミャクミャクとの撮影には、予約（抽選）が必要となる。予約がなくても、撮影エリア外からご見学・撮影は可能となっている。申込フォーム はhttps://member.jp.yamaha.com/event/6462。期間は １０日から１５日まで。