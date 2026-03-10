【『狼と香辛料』原作 20周年記念 POP UP SHOP in 有楽町マルイ】 開催期間：4月11日～4月26日 開場時間：11時～19時 開催場所：有楽町マルイ8F スペース3（東京都千代田区有楽町2-7-1） 入場料：無料

KADOKAWAは、ポップアップショップ「『狼と香辛料』原作 20周年記念 POP UP SHOP in 有楽町マルイ」を有楽町マルイ8F スペース3にて、4月11日より4月26日まで開催する。

本ポップアップショップは、原作ライトノベル「狼と香辛料」（著：支倉凍砂氏、イラスト：文倉十氏）の刊行20周年を記念したもの。ロレンスとホロをデザインした描き下ろしイラストを使用したアクリルフィギュア、Tシャツ、タペストリーなどが販売されるほか、スタンディパネルや書き下ろし短編が展示される。

また、同社ECサイト「カドスト」では20周年を記念した新作「木樽ジョッキ」や、「『狼と香辛料』賢狼ホロ金貨＆太陽金貨 記念コイン」（復刻版）が数量限定で受注販売予定。加えて、オンラインくじ「『狼と香辛料』原作20周年記念オンラインくじ」が「くじ引き堂」にて夏に展開される。価格は1回770円。オンラインくじの詳細については後日案内される。

□「『狼と香辛料』原作 20周年記念 POP UP SHOP in 有楽町マルイ」

20周年記念描き下ろしイラスト

「『狼と香辛料』原作20周年記念 アクリルフィギュア」各1,980円

「『狼と香辛料』原作20周年記念 Tシャツ（Lサイズ、XLサイズ）」各4,400円

「『狼と香辛料』原作20周年記念 B2タペストリー キービジュアル」3,300円

「『狼と香辛料』原作20周年記念 トレーディングオーロラアクリルカード ※全8種」880円

(C)IH 2026 iLL/JA