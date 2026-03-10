【ポケモン】アニポケのアパレルアイテムがドン・キホーテ、アピタ、ピアゴにて3月14日9時より順次発売
【ドン・キホーテ：アニメ「ポケットモンスター」アパレルアイテム】 3月14日9時～ 順次発売予定 価格：各：2,199円
発売元：タカラトミーアーツ
ドン・キホーテは、アニメ「ポケットモンスター」のアパレルアイテムを全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ店舗にて3月14日9時より順次発売する。価格は各2,199円。
アニメ「ポケットモンスター」に登場するピカチュウ、ゲンガー、ヤドン、シャリタツなどのポケモンたちがプリントされたTシャツが登場。ポケモンの姿のほか、図鑑No.やモンスターボールがワンポイントでデザインされる。
各商品はMen`s用のM・L・LLサイズが展開。なお、店舗によっては取り扱いのないサイズもある。
□ドン・キホーテ TVアニメ「ポケットモンスター」のグッズのページ
(C) Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku
(C)Pokemon