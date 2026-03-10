三上悠亜、アメスリミニワンピ×ロングブーツで圧巻美脚際立つ「脚長い」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】タレントの三上悠亜が3月8日、自身のInstagramを更新。アメリカンスリーブのミニワンピース姿を公開し、話題となっている。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「脚長い」圧巻美脚際立つミニワンピコーデ
三上はリボンの絵文字で写真を複数枚投稿。サンリオハウスで撮影された写真には、サンリオキャラクターのハローキティのリボンがついたカチューシャを付け、ブラウンに白い水玉柄のアメリカンスリーブのミニワンピースにロングブーツを合わせしゃがみ込む姿や、ハローキティのバックを肩掛けしスラリと伸びた脚が際立つショット、カゴいっぱいにグッズを詰め、楽しんでいる姿を披露している。
この投稿に「可愛いが溢れてる」「スタイル良すぎ」「美脚すぎる」「脚長い」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
