薬丸裕英「孫くん、大喜びでした」自宅での回転寿司公開「一口サイズで可愛い」「素敵なお家時間」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】タレントの薬丸裕英が3月9日、自身のオフィシャルブログを更新。自宅で行った回転寿司の様子を公開した。
【写真】60歳元シブがき隊「子どもは絶対喜ぶ」孫と楽しんだ自宅回転寿司
薬丸は「日曜日に家でお寿司」「お家で開店、回転寿司！」と記し、エビ、マグロ、玉子の寿司が乗った列車が楕円に繋がった線路の上を走る様子を公開。線路の内側にはいろいろなネタの寿司が並んでおり、「孫くん、大喜びでした」と一緒に楽しんだ孫の反応をつづっている。
この投稿に、ファンからは「一口サイズで可愛い」「可愛い回転寿司」「楽しそう」「子どもは絶対喜ぶ」「素敵なお家時間」などと反響が寄せられている。
薬丸と元歌手の石川秀美さんは、1990年6月8日に結婚。3男2女の5人の子どもに恵まれた。現在は、東京とハワイの2拠点生活を送っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆薬丸裕英、自宅での回転寿司披露
◆薬丸裕英の投稿に反響
