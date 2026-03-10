【機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE～機動戦士Gundam GQuuuuuuX～】 3月10日～4月14日 販売 7月下旬頃 発送予定 価格：1回700円

バンダイは「機動戦士ガンダム MOBILE SUIT ENSEMBLE～機動戦士Gundam GQuuuuuuX～」の販売を3月10日から4月14日までの期間実施している。価格は1回700円で、7月下旬頃に発送予定。

本製品は「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」に登場する「GQuuuuuuX（エンディミオン・ユニット覚醒時）」、「赤いガンダム」、両者の武器セット3種の合計5種をラインナップしたガシャポン。モビルスーツはそれぞれ全高約6.5センチとなっている。

全種揃えることで「赤いガンダム」のビットが揃う他、「GQuuuuuuX」の頭部なども手に入る。各種形態や武装を揃えれば、様々なシーンを再現して遊べる。

GQuuuuuuX（エンディミオン・ユニット覚醒時）

赤いガンダム

MS武器セット A

MS武器セット B

MS武器セット C

